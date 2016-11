Berlin: Salvatorkirche |

Lichtenrade. Eltern mit Kindern sind am 11. November um 17 Uhr zur Martinsfeier in die katholische Salvatorkirche am Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1 eingeladen. Anschließend startet ein Laternenumzug (Laternen müssen mitgebracht werden) zum Martinsfeuer auf dem Gelände des Elisabethhauses, wo eine kleine Überraschung für die Teilnehmer angekündigt ist. Weitere Informationen: 76 10 67 30. HDK