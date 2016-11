Gabriel – ein Weihnachtsmusical

Lichtenrade. Der Erzengel Gabriel kommt in einem Musical der Leo Kestenberg Musikschule in das Gemeinschaftshaus Lichtenrade.

Am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr lädt die Musikschule zu diesem Weihnachtsmusical an den Lichtenrader Damm 198-212 ein. Während der himmlischen Festvorbereitungen war den Engeln aufgefallen, dass die Menschen nicht mehr richtig Weihnachten feiern können. So beauftragte der Oberengel Tschick-Kago den jüngsten Engel Gabriel, etwas dagegen zu tun. Er soll der reichen Fabrikantenfamilie Schoko-König echte Weihnachtsfreude bringen. Eine schwierige Aufgabe. Gabriel gerät in ein Gestrüpp von Intrigen, Oberflächlichkeit und Gier.Die Geschichte wird gesungen und gespielt vom Jazzpopchor „The Charmonies“ der Leo Kestenberg Musikschule Tempelhof-Schöneberg. Der Eintritt ist frei,902 77 70 70.