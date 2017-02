Lichtenrade.

Am 11. Februar musiziert in der Jazzlounge im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstraße 11/Ecke Lichtenrader Damm, die „Swingschmiede Berlin“. Beginn ist um 19 Uhr. Im Anschluss sind alle Musiker zur Jam Session eingeladen. Gespielt werden traditioneller Jazz und Standards. Und am 12. Februar gibt es ab 11 Uhr einen Jazz-Frühschoppen mit „Erich Abshagen & Friends“. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei, www.jazzfueralle.de