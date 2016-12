Rico Forwerk hat Ideen für sechs Bücher im Kopf

Lichtenrade. Das berufliche Ziel für den 28-jährigen Rico Forwerk steht fest. Er will freiberuflicher Schriftsteller werden.

Der erste Teil einer Serie von Büchern unter dem Titel „Amurante“ ist inzwischen erschienen. Er trägt den Titel "Der Wald". Rico Forwerk hat die Ideen für weiter sechs Romane bereits im Kopf. Sei Leben lang hat er sich Geschichten ausgedacht und erzählt. Er hat seine Träume geträumt und auch in Computerspielen umgesetzt.Rico Forwerk hat 2008 sein Abitur gemacht. Danach hatte er großes Glück. Wie für ihn gemacht, wurde an der Hochschule für Technik und Wirtschaft ein neuer Studiengang eröffnet: Game-Design, die theoretische Konzeption von Spielwelt, Regeln und Charakteren. „Wir haben gelernt, wie man Spiele entwickelt“, sagte Forwerk. Er hatte sich auf Spielmechanik konzentriert. Vor drei Jahren hat er sein Studium erfolgreich abgeschlossen.Rico Vorwerk kann Geschichte erzählen, die zu Computerspielen werden könne oder aber zu Romanen und Buchserien. Das will er nun machen. „Ich habe mich entschlossen, als freiberuflicher Autor Geschichten zu schreiben“, erklärt er. „Meine Eltern haben mich sehr bei dieser Idee unterstützt und stehen an meiner Seite.“ Rico Forwerk hat sich als Kind schon Geschichten ausgedacht und zu Papier gebracht. In der Familie sind alle in einem künstlerischen Bereich tätig, „vielleicht hat das mich auch beeinflusst.“Im Moment träumt er von Monstern, Missgeschicken und Myriaden kleiner Welten. Der zweite Band soll im kommenden Jahr als eBook und Taschenbuch in den Handel kommen, unter dem Titel „Die Krankheit".Es geht um phantastische Welten, gottgleiche Wesen und das unwissende Spielzeug derselben: den Menschen. Auch ein Hauch von Kriminalliteratur liegt in seinem Erstlingswerk.Rico Forwerk hat schon viele Fans, die seine Arbeit im Internet verfolgen. „Das spornt mich an, weiter zu machen.“