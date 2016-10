Lichtenrade.

Am 14. Oktober ist ein Open-Air-Konzert der Berliner Band Rumpelstil auf dem Vorplatz der alten Mälzerei in der Bahnhofstraße angekündigt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und das Publikum ist aufgefordert, um das Konzert in ein stimmungsvolles Licht zu tauchen, Taschenlampen mitzubringen. Weitere Informationen: www.az-lichtenrade.de