Lichtenrade. Der Sonari-Chor Berlin gibt am 22. Oktober in der katholischen Salvatorkirche am Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1 gegenüber vom S-Bahnhof Lichtenrade sein traditionelles Herbstkonzert. Zur stimmgewaltigen Verstärkung wird der Hermannsburger Männerchor aus der Lüneburger Heide erwartet. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos: 742 91 18. HDK