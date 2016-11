Weihnachtliche Lichtkunst

Lichtenrade. Am 21. November wird um 10 Uhr in der Bahnhofstraße wieder eine Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet. Ein Lichtkünstler wird die Einkaufsmeile mit beleuchteten Kugeln auf den Dächern der einstöckigen Flachbauten und Lichtpunkten in ausgewählten Bäumen illuminieren. Die Kosten für den Lichtkünstler werden vom Aktiven Zentrum getragen, die Stromkosten müssen von den lokalen Akteuren, Eigentümern, Gewerbetreibenden und weitere Interessierten übernommen werden. Weitere Infos: www.az-lichtenrade.de . HDK