Krempel und Kupfer: Neuer Trödelmarkt im John-Locke-Kiez

Lichtenrade. Unter dem Motto „Des einen Krempel ist des anderen Sammlerjuwel“ findet am 2. September von 10 bis 16 Uhr ein Kiezflohmarkt in der John-Locke-Siedlung statt. 25 Stände werden aufgebaut.

Der kleine aber feine und nagelneue Trödelmarkt auf dem neu gestalteten Stadtplatz an der John-Locke-Straße wird von der Wohnungsgesellschaft Stadt und Land mit Unterstützung des Mieterbeirats organisiert. Die Stände sind interessierten und trödellustigen Mietern der Siedlung von Stadt und Land kostenfrei zur Verfügung gestellt worden.Ein Angebot, dass sich Niels Dettmer, besser als „Der Kupferklopfer“ stadtbekannt, nicht zweimal sagen ließ. Er ist mit seinem Angebot quasi außer Konkurrenz beziehungsweise als Attraktion mit von der Partie. „Ich biete ja keine übliche Trödelware sondern hauptsächlich meine eigenen, vor Ort gefertigten Produkte und dazu einige historische Kupferuntensilien an“, so Dettmer zur Berliner Woche. Er verarbeitet eine breite, von Kupfer, Bronze, Silber und Eisen über Leder, Bernstein und Knochen bis zu Filz, Fell und allerlei Fundstücken reichende Materialpalette zu Schmuckstücken und Kunstwerken sowie zu filigranen bis rustikalen Gebrauchs- und Dekorationsgegenständen. Zum Beispiel Gürtelschnallen, Ringe, Armbänder, Taschen, Blumen- oder Kerzenhalter. Der als „Darstellender Handwerker“ firmierende Kupferklopfer wohnt direkt am John-Locke-Marktplatz und freut sich mithin auf „das Heimspiel vor meiner Haustür“. Niels Dettmer ist einer der wenigen Handwerker, die noch vor Publikum auf Märkten arbeiten und sich dabei über die Schulter schauen lassen. Das Mittelalter ist sein Metier und der Dreispitz sein Markenzeichen.