Abenteuer im Wald: Kindgerechte Ferienaktionswoche

Lichtenrade. In Kooperation mit der Kinder- und Jugendeinrichtung LortzingClub, Lortzingstraße 16, organisiert Gerhard Moses Hess vom 14. bis 18. August wieder eine „Lichtenrader Waldwoche“.

Angesprochen sind Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren können fünf abenteuerliche Tage, Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 15 Uhr, im Landschaftsschutzgebiet am südlichen Stadtrand verbringen. Entdeckungen und Spielen in der Natur, Schnitzen, Klettern, Sägen, Waldhüttenbau, Besuch beim Natur-Ranger und Picknick stehen auf dem Programm. Zum Abschluss wird ein zünftiges Lagerfeuer angezündet.Die Lichtenrader Waldwochen finden seit elf Jahren unter der Leitung von Gerhard Moses Heß statt. Das Ferienprojekt ist „aus der Entdeckung entstanden, dass das Landschaftsschutzgebiet am Stadtrand mit seiner vielfältigen Natur besondere Chancen bietet, den Bewegungsraum unserer Kinder zu erweitern“, sagt Hess.Die Teilnahme kostet 80 Euro, für Geschwisterkinder 70 und mit Berlin-Pass 60 Euro. Alle weitern Informationen und Anmeldung:0163/341 70 53.