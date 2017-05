Berlin: Herthateich |

Lichtenrade. Die Umweltinitiative Teltower Platte will am 8. Juni von 17 bis 19 Uhr am Rundweg am Herthateich Pflegearbeiten durchführen. Helfer sind willkommen. Harken, Rechen und Ausästen stehen unter anderem auf dem Programm. Zum Herthateich geht es in Verlängerung der Tutzinger Straße und weitere 500 Meter geradeaus durch den Wald. Weitere Infos: 0173/424 30 31. HDK