Weihnachtsmarkt im Vorgarten

Berlin: Halker Zeile 12 |

Lichtenrade. Am 25. und 26. November veranstaltet Daniela Bendich jeweils ab 13 Uhr zum mittlerweile 17. Mal ihren kleinen privaten Weihnachtsmarkt in ihrem Vorgarten an der Halker Zeile 12. Selbstgebundene Adventsgestecke sowie gebastelte Sachen sind unter anderem im Angebot. Dazu gibt es Glühwein, Kaffee und Kuchen. „Wir wollen damit einen Gegensatz zu vielen kommerziellen Weihnachtsmärkten schaffen, wo von Besinnlichkeit ja nicht mehr sehr viel zu finden ist“, so Bendich. Weitere Infos: 0163/886 15 83. HDK