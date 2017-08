Lichtenrade.

Am S-Bahnhof Schichauweg starten am 2. und 3. September jeweils um 10 Uhr wieder die Rangsdorfer Radtouren. Am Sonnabend geht die geführte Tour über 33 Kilometer zur Schleuse Kleinmachnow. Am Sonntag ist der 34 Kilometer entfernte Rangsdorfer See das Ziel. Das Startgeld beträgt sechs Euro. Weitere Informationen und Anmeldung:03 37 08 44 50 40 oder info@radtouren-rangsdorf.de