Internationales Schachturnier

Berlin: Gemeinschaftshaus Lichtenrade |

Die Internationale Schachwelt trifft sich auch 2017 in Lichtenrade. Anmeldungen für das vom Schachclub Schwarz-Weiß Lichtenrade zum 13. Mal organisierte „Lichtenrader Herbst“-Turnier sind ab sofort möglich. Das Turnier findet vom 28. Oktober bis zum 5. November im Gemeinschaftshaus Lichtenrade statt. „Mitmachen kann jeder, der bereit ist, seine Züge mitzuschreiben, so wie es die FIDE-Regularien bei einem solchen Turnier vorsehen“, so der Vereinsvorsitzende Fabian Gillen. Weitere Informationen: www.sw-lichtenrade.de

0152/37 13 68 96.