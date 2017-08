LBC verliert zum Auftakt

Lichtenrade. Landesliga-Aufsteiger Lichtenrader BC hat am vergangenen Sonntag sein Auftaktmatch in der neuen Saison verloren. Bei Berolina Stralau musste die Mannschaft von Trainer Detlef Garz eine 0:4 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Die Tore für die Gastgeber erzielten Kleßny (43., 47.), Fischer (80.) und Jonach (90.+2). Damit stehen die Lichtenrader nach dem ersten Spieltag am Tabellenende.



Die „Rote Laterne“ wieder abgeben kann der LBC am Sonntag im Heimspiel gegen den VfB Hermsdorf (12.30 Uhr, Halker Zeile).

Gefällt mir