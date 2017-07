Berlin: Reinhold-Meyerhof-Halle |

Lichtenrade. Der VfL Lichtenrade lädt am 15. Juli zu einem Tag der offenen Tür in die Reinhold-Meyerhof-Sporthalle, Briesingstraße 37, ein. Von 14 bis 17 Uhr können sich Interessierte über die vielfältigen Sportangebote des Vereins informieren. Kinder und Jugendliche, die ihr Sportzeug mitbringen, können unter anderem ihr Talent beim Basketball oder auf dem Trampolin testen und die Handballabteilung bietet ein Mitmachspiel an. Infos: 744 04 77. HDK