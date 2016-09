Katastrophaler Strassenzustand in Lichtenrade

Was kann man tun?

Halker Zeile, Grimmstrasse und Goethestrasse endlich asphaltieren!

Fachbereich Strasse reagiert nicht

Weitere Strassen in Lichtenrade betroffen

Kontakt

" in Lichtenrade.Dies ist das Dreieck zwischen Kettinger Strasse, Barnetstrasse und Lichtenrader Damm. Also Strassen wie Goethestrasse oder die lange Halker Zeile. Sie alle befinden sich immer noch im Zustand des Jahres 1919 / 1920, als grobesgelegt wurde. Dies scheint mir heutzutage aber nicht mehr verkehrstauglich. Die Nutzung dieser Strassen führt zu, per Fahrrad oder Motorrad praktisch nicht mehr zu benutzen.Auslöser für den Protest waren die Bauarbeiten zur neuen Verkehrsinsel am Schichauweg gegenüber EDEKA / LIDL, die seitens des(CDU, Lichtenrader Anwohner) maßgeblich auf den Weg gebracht wurde. Dies erweckte Begehrlichekeiten, offenbar ist doch Geld im Bezirk vorhanden, so dachte man. Und tatsächlich, es gibt EU-Fördergelder, die allerdings vom zuständigen Bezirksstadtrat abgefordert werden müssten. Dies ist nach massivsten Protesten von Anwohnern in Mariendorf (Rixdorfer Strasse) bereits erfolgt.Dr. Luczak wurde auf das Thema angesprochen und er sicherte seine Unterstützung zu, dass endlich einmal der zuständige Bezirkstadtrat Daniel Krüger (CDU) und der Fachbereich Strassenbau dazu angehalten werden, die Strassen umfassend zu sanieren. Insbesondere, welche nicht nur von Anwohnern genutzt werden sondernbetreffen.Ich denke hier vorallem an eine durchgängigeder gesamten(bisher nur ein Teilstück bis Höhe Goethestrasse). Auch dieals wichtige Querverbindung zum Lichtenrader Damm und die gesamte, die als Querverbindung zur Kettinger Strasse / Lichtenrader Damm sehr wichtig und auch von Gewerbetreibenden wie dem Alexa Seniorenheim benötigt wird, müssen dringend komplett saniert / asphaltiert werden.Leider sprechen sich sowohl Herr Dr. Luczak als auch Frank Behrend vom Lichtenrader Grundeigentümerverein – für mich unverständlich –die Asphaltierung aus. Sicherlich hat es einen dörflichen Charme, aber wir sind ja heutzutage mit PKW und nicht mehr der Kutsche unterwegs, daher kann die Forderung nur lauten, die oben genannten Strassen nun zügigst zu asphaltieren. Bei diversen anderen Strassen (siehe Fotos) wie der Geibelstrasse gehen die in den 1980er Jahren verlegten Betonplatten an den Seiten in die Höhe und führen so zu gefährlichen "Sprungschanzen". Auch dies mussbehoben werden.Eigentlich soll man zur Schadensmeldung derartiger Gefahrenstellen eine E-Mail an den FB Strassenbau ( fb-strassen@ba-ts.berlin.de ) senden, damit diese sich darum kümmern.Leider ist meine Erfahrung und die von Nachbarn, dass sich dort trotz 23 Mitarbeiten rein gar nichts tut. Auch diverse Beschwerden beim Bezirksstadtrat Krüger (der nach der BVV-Wahl aber nicht mehr antritt) und sogar der Bezirksbürgermeisterin Schöttler führten zu keinem Ergebnis.Neben dem Dichterviertel gibt es in Lichtenrade ja noch unzählige weitere fürchterliche Strassenzustände. Man denke nur an Alt-Lichtenrade (entlang Dorfteich) oder dem gesamten "Bayerischen Viertel" (Regensburger Str., Nürnberger Strasse usw.)Des Weiteren fordere ich die Bezirksregierung Tempelhof-Schöneberg dazu auf, im Fachbereich Strasse endlich dafür zu sorgen, dass Hinweise auf Gefahrenstellen die per Mail eingereicht werden, auchundwerden.Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abt. Bauwesen, Leitung Fachbereich Strasse,Frau Seidel, Tel. (030) 90277 – 6613 oder E-Mail: fb-strassen@ba-ts.berlin.deHildegard Bentele, CDU-Abgeordenete für Lichtenrade, E-Mail: buero@hildegard-bentele.deDr. Jan-Marco Luczak, MdB und Lichtenrader Anwohner, E-Mail: jan-marco.luczak@bundestag.de