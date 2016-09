Kopfsteinpflaster sanieren oder Asphaltierung ? Bundestagsabgeordneter Luczak befragt die Bürger

Nachdem es wochenlang Diskussionen und unzählige Gespräche gab soll nun Bewegung in die Sache kommen.

Fragebogen zum Download

Wie auf der Webseite der CDU in Lichtenrade zu lesen ist Strassensanierung im Lichtenrader Dichterviertel bittet der Bundestagsabgeordnete Dr. Jan-Marco Luczak um Stellungnahme der betroffenen Anwohner.Auf der Seite steht ein Fragebogen zum Download bereit.Dr. Luczak sagt: "Die Meinungen, ob eine Sanierung auch mit einer kompletten Asphaltierung der Straßen einhergehen sollte, sind jedoch sehr unterschiedlich."Weiter ..."Einige Bürger fordern dies in einem Flugblatt, was in den letzten Wochen in der Nachbarschaft verteilt wurde. Andere Anwohner sprechen sich dagegen für den Erhalt des stadtbildprägenden Kopfsteinpflasters aus. Sie fürchten, mit einer Asphaltierung würde der Verkehr erheblich beschleunigt und Ausweichverkehr angelockt."Als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter möchte Luczak nun "ein möglichst umfassendes Meinungsbild der betroffenen Anwohner einholen."Deshalb hat er eine Umfrage unter den Anwohnern im Gebiet gestartet."Ich bitte die Bürger herzlich darum, sich an der Befragung zu beteiligen".Demnach werden alle Haushalte im Dichterviertel demnächst ein entsprechendes Schreiben in Ihrem Briefkasten vorfinden.Bitte nutzen Sie die Gelegenheit der Mitbestimmung und beteiligen Sie sich rege an der Befragung !Weitere Hintergründe finden Sie unter