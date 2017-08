Infos zum Neubau der Moltkebrücke

Berlin: Restaurant Enzian |

Steglitz. Die Moltkebrücke am S-Bahnhof Botanischen Garten wird frühestens ab 2020 abgerissen und neu gebaut. Während der Bauzeit wird es eine Umleitungsstrecke durch Anliegerstraßen geben. Sie wird für Anwohner eine Belastung sein. Über die Baumaßnahmen an der S-Bahnbrücke informiert die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus am Montag, 21. August, um 19 Uhr im Restaurant Enzian, Enzianstraße 5. Als Gesprächspartner stehen die Abgeordneten Andreas Kugler (SPD) und Benedikt Lux (B'90/Grüne) zur Verfügung. KT