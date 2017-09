14. Tag des Max-von-Laue-Weines

Die Max-von-Laue-Schule lädt ein zum14. Tag des MvL-Weines





Auch in diesem Jahr möchten wir Sie wieder zu unserem Weinfest am 22. September 2017 in der Zeit von 16:00 bis 20:00 einladen.



Die Schüler des naturwissenschaftlichen Weinbaukurses zeigen Wissenswertes zum Weinbau an der Max-von-Laue Schule von A wie Anstrengung bis Z wie Zucker im Wein, vom Rebstock bis hin zur Flasche mit individuellem Etikett.



Der Wein aus eigenem Anbau kann vor Ort gekauft werden. Die Erlöse kommen dem Weinbaukurs zugute!



Die Kellerei, wo das Labor und die Produktionsstätte unseres Weins ist, kann besichtigt werden.



Für das leibliche Wohl wird gegen einen kleinen Oblus auch gesorgt kleinen:



Der Förderverein der Schule bietet Leckeres vom Grill

Das Schülercafé Altbewährtes

Die Schüler des Kurses I (Weinbau) haben selbstgebackenem Kuchen im Angebot

Das Weingut Otto Görgen ist mit rotem und weißem Moselwein vor Ort



Darüber hinaus steht der Leiter des Weinbauprojektes, Herr Schreiner, zu Gesprächen über Fragen des Weines im Allgemeinen und Fragen des Weinbaues an der Max-von-Laue Schule im Speziellen gerne zur Verfügung.



Die Kinder, Eltern und Lehrer freuen sich auf Ihren Besuch.