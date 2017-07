BVV fordert Kiez-Schule

Lichterfelde.

Die neue Grundschule für das geplante Wohnquartier in Lichterfelde-Süd soll nach dem neuen Konzept für Lern- und Teamhäuser umgesetzt werden. Das hat die Bezirksverordnetenversammlung einstimmig auf ihrer Sitzung am 19. Juli beschlossen. Das Konzept wird derzeit landesweit diskutiert und sieht die Öffnung der Schule für den Kiez vor. In Lichterfelde Süd könnte das Bezirksamt bereits in der Planungsphase gemeinsam mit dem Investor die planerischen Grundlagen für die Schule neuen Typs legen, heißt es in dem Beschluss. Die Schulen sind nach dem neuen Konzept als Kiezschule mit Ganztagsbetrieb konzipiert. Sie sollen den Menschen im Viertel Angebote wie zum Beispiel eine Bibliothek, Versammlungsräume oder Sportmöglichkeiten zur Verfügung stellen.