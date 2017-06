Familie Luther bekommt Besuch

Berlin: Johann-Sebastian-Bach Kirchengemeinde |

Lichterfelde. Alle sind im Reformationsjubiläums-Fieber. Auch Familie Luther. Während die Mutter immer neue experimentelle Kochrezepte ausprobiert, versucht der Familienvater sich an einer neuen Übersetzung der Bibel. Dabei bekommt er jedoch unerwarteten Besuch. Am Sonnabend, 10. Juni, 16 Uhr, wird die Geschichte der Reformation mal anders erzählt. Das Theaterstück für Groß und Klein wird in der Ev. Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde, Luzerner Straße 10-12, aufgeführt. Mehr Infos beii Katja Tobolewski, unter 0151/21 36 00 89 oder per E-Mail an katja.tobolewski@googlemail.com. KaR