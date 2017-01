Berlin: Sporthalle der Goethe-Oberschule |

Lichterfelde. Zu einem Tag der offenen Tür lädt das Goethe-Gymnasium Lichterfelde in der Drakestraße 72-74 am Sonnabend, 21. Januar, ein. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr informiert die Oberschule über ihr Angebot. Eltern und zukünftige Schüler sind eingeladen. Mehr Informationen gibt es unter 84 41 67 30. KaR