Jugend im Musem veranstaltet Foto-Workshop im Botanischen Garten

Lichterfelde. Jugend im Museum bietet am Wochenende, 8. und 9. Juli, jeweils 11 bis 17 Uhr, einen Foto-Workshop für Kinder ab zehn Jahren an. Thema ist das Fotografieren von Pflanzen mit der digitalen Spiegelreflexkamera im Botanischen Garten.

Infos und Anmeldung auf http://asurl.de/13ff

Faszinierend sind die vielen Formen und Farben der Pflanzen. Man knipst begeistert und stellt beim Ansehen der Fotos fest, dass im Original alles viel schöner aussieht als auf dem Bild. Wie kann man es besser machen? Die Kinder lernen den Umgang mit der Spiegelreflexkamera. Sie erfahren, was es mit Blende, Belichtungszeit, Lichtempfindlichkeit oder Farbtemperatur auf sich hat. Verdeutlicht wird, welche Funktion Pflanzenfotos etwa in Ausstellungen haben. Die eigenen Bilder werden am PC bearbeitet und auf CD gebrannt. Geleitet wird der Workshop von dem Fotografen Jochen Wermann. Treffpunkt ist die Werkstatt Hortensienstraße 29, imMalraum. Die Kursgebühr beträgt 34 Euro, zuzüglich Materialgebühr von drei Euro und 1,50 Euro für den Eintritt in den Botanischen Garten.