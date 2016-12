Adventskaffee und Lichterfahrt

Berlin: Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West |

Lichterfelde. Am Mittwoch, 14. Dezember, können die Besucher des Bürgertreffpunktes Bahnhof Lichterfelde West in der Hans-Sachs-Straße 4d, eine weihnachtliche Kaffeetafel bei Kerzenlicht unterm Tannenbaum genießen. Die Kaffeetafel wird ab 14.30 Uhr gedeckt. Anschließend gibt es ein Weihnachtsquiz und um 16 Uhr wird zur Lichterfahrt gestartet. Im Reisebus geht es durch festlich illuminierte Straßen, vorbei an Weihnachtsmärkten und den beleuchteten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt. Die Rückkehr ist gegen 18.30 Uhr geplant. Die Kosten betragen 15 Euro. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung und Vorverkauf im Bürgertreffpunkt-Büro möglich. Info unter t 84313114. KaR