Akustische Rockgitarre

Lichterfelde.

Einer der vielseitigsten Fingerstyle-Gitarristen der aktuellen Gitarrenszene ist am Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr, zu Gast in der Petrus-Kirche am Oberhofer Platz. Jacques Stotzem heißt der aus Belgien stammende Musiker, der inzwischen 14 CDs eingespielt hat. Stotzem hat einen unverkennbaren eigenen Sound auf der akustischen Gitarre entwickelt. Er überzeugt sowohl in stimmungsvollen Balladen als auch in mitunter heftig rockenden Arrangements von Rockklassikern von den Stones, U2, Jimi Hendrix und Rory Gallagher. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten unter77 32 84 52, info@petrus-kultur.de oder www.petrus-kultur.de