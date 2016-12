Lichterfelde.

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, Teil I, wird am Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr in der Pauluskirche, Hindenburgdamm 101, aufgeführt. Unter der Leitung von Cordelia Miller präsentieren die Pauluskantorei und das Paulusorchester Lichterfelde dieses Werk. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zwölf Euro. Tickets gibt es Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 in der Küsterei. Informationen auf www.paulus-lichterfelde.de