Blues und Country in Petruskirche

Lichterfelde.

Der Multi-Instrumentalist Helt Oncale aus New Orleans ist in vielen verschiedenen Stilen zu Hause: von Blues über Cajun, Swing, Rock ’n’ Roll bis hin zu original amerikanischer Country und Bluegrass Music. Als Singer-Songwriter überzeugt Oncale mit eigenen wie mit bekannten Songs und Oldies. Am Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, ist der Musiker in der Petruskirche am Oberhofer Platz zu erleben. Karten zu zwölf Euro gibt es unter77 32 84 52 oder per E-Mail an info@petrus-kultur.de erhältlich.