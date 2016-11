Boogie Woogie in der Kirche

Lichterfelde.

Die Musiker von „Die Boogiesoulmates“ gehören zu den besten der deutschen Soul-, Blues- und Boogie-Woogie-Szene. Am Dienstag, 6. Dezember, 20 Uhr, ist das Trio in der Petruskirche am Oberhofer Platz zu Gast und präsentiert das brandneue Weihnachtsprogramm „Santa's Got The Blues“. Zu hören ist ein breites Spektrum von Boogie Woogie über Rhythm&Blues bis hin zu rockigen Tönen. Die Karten zu zwölf Euro gibt es unter77 32 84 52 oder per E-Mail an info@petrus-kultur.de