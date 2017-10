Canasta-Runde sucht neue Teilnehmerinnen!

Wir sind eine recht lustige Canasta-Runde, die sich jeden Montag in der Zeit von 12.30 – 16.30 Uhr im Gutshaus Lichterfelde trifft.



Im Laufe der Jahre, da wir ja alle nicht jünger werden, hat sich diese Runde auf meist 6 oder manchmal 5 Spielerinnen reduziert. Das ist nicht so prickelnd.



Damit wieder etwas mehr Spaß beim Spiel ist, suchen wir unbedingt weitere Damen, die dies auch gern tun würden. Wir spielen nicht um Geld – es muss lediglich jeder 1€ einzahlen, da der Raum, in dem wir spielen, gemietet ist. Unser Altersdurchschnitt liegt bei 75 Jahren – mal ein paar Jahre weniger, mal ein paar Jahre mehr.



Wer Interesse hat, melde sich bitte bei mir: Brigitte Meyer – Telefon 784 55 88.



Wir würden uns sehr über neue Mitspielerinnen freuen!



Gutshaus Lichterfelde

Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin.

Montags, 12.30 – 16.30 Uhr.