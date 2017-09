Chansons à la carte: Lieder von Waldoff bis Kreisler

Lichterfelde. „Bestellen Sie Ihr musikalisch-kabarettistisches Menü zu den wirklich wichtigen Fragen des Lebens“. Mit dieser Aufforderung lädt das Kieztheater der Berliner Schauspielerin Katja Nottke im Jungfernstieg 4c zu einem originellen Konzert ein.

Am Sonnabend, 30. September, ab 16 Uhr, werden Chansons aus den 20er-Jahren bis heute von Waldoff, Holländer, Werner Richard Heymann, Georg Kreisler & Co geboten. Auf den Tischen liegen Menükarten mit allem, was zu einem kulinarischen Vergnügen dazugehört. Doch keines dieser gut 50 Angebote ist eine Köstlichkeit für den Gaumen. Hinter dem „Verkommenen Früchtchen“ oder dem „Wilden Hecht“, dem Senioren- oder Diätteller, Claires guter Küche oder dem Cocktail „Herzblut mit Rum“ verbergen sich musikalische Leckerbissen. Die Chansons à la carte werden gespielt und vorgetragen von Chanson-Nette Jeannette Urzendowsky und Tobias Bartholmeß am Piano. Was gesungen wird, entscheiden die Zuschauer per Zuruf. Die Karten kosten 25 Euro. Kaffee und Kuchen sind inklusive. Reservierungen unter01573/516 38 98.