Der Kulturbund nach 1945

Lichterfelde.

Der Heimatverein Steglitz lädt am Freitag, 24. November, 19 Uhr, zu einem kostenfreien Vortrag in das Steglitz Museum, Drakestraße 64a, ein. Professor Siegfried Prokop berichtet über den Berliner Kulturbund in der Nachkriegszeit. Dabei beleuchtet er dieses Gremium und sein Wirken in Ost und West. Siegfried Prokop ist ein Publizist und Historiker. Unter anderem war er von 1983 bis 1996 Professor für Zeitgeschichte am Institut für Geschichte der Humboldt Universität zu Berlin, 1994 bis 1996 Vorsitzender der Alternativen Enquetekommission „Deutsche Zeitgeschichte“ und 2006 bis 2012 Vorstandsvorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg. Anmeldungen erbeten unter E-Mail: veranstaltungen@steglitz-museum.de oder833 21 09.