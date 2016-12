Ein Bariton am Klavier

Lankwitz.

Ein stimmgewaltiges Musikkabarett wird den Gästen des Kultur-Café Moosgarten in der Lorenzstraße 62 am Freitag, 9. Dezember, geboten. Ab 19 Uhr ist hier der Bariton Günther Stolarz mit einem musikalischen Abendprogramm zu erleben. Stolarz singt seine eigene Oper am Klavier – ganz alleine oder mit Unterstützung durch das Publikum. Dabei sorgt er für so manche Überraschung. Gesellschaftspolitische Angelegenheiten stehen genauso im Fokus wie unmittelbar aus dem Raum gegriffene Themen. Der Veranstalter verspricht Gänsehaut und Lachtränen. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten unter77 32 98 92 und auf www.moosgarten-kultur.com