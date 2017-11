Engelsfotos in der Kirche

Berlin: Kirche Heilige Familie |

Lichterfelde.

In der Kirche Heilige Familie, Kornmesserstraße 2-3, ist zurzeit eine Fotoausstellung mit den schönsten Engelsdarstellungen aus den Dorfkirchen in Brandenburg zu sehen. Aufgespürt und abgelichtet hat sie die Kunstfotografin Heike Schulze. Zu sehen sind Engel, die als menschengroße Taufengel im Kirchenraum schweben, Musikinstrumente in den Händen halten oder wachen an Grabplatten und Gedenktafeln über den Namen Verstorbener. Immer aber sind sie Bilder und Zeichen für gute Botschaften. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 17. Dezembe. Öffnungszeiten: Di 18-19.30, Mi 12-13, So 11-12 Uhr. Gruppen können sich für einen Ausstellungsbesuch unter

833 40 54 anmelden.