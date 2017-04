Berlin: Pauluskirche |

Lichterfelde. Wie war Martin Luther als Vater, als Gastgeber, als Dichter und als alter Mann? Was hat Menschen der Reformation bewegt und bewegt Protestanten heute? Kinder und Eltern, Großeltern und Konfirmanden entdecken in der Familienkirche am Sonntag, 30. April, 11.30 Uhr, spannende Seiten der Reformation. Der Gottesdienst findet in der Ev. Paulus-Kirche, Hindenburgdamm 101, statt. KaR