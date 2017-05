Feste in der Renaissance

Lichterfelde.

Am Freitag, 2. Juni, 19.30 Uhr, ist in einem Vortrag im Steglitz Museum, Drakestraße 64a, zu erfahren, wie in der Zeit der Renaissance Feste gefeiert wurden. Bernhard Morbach spricht darüber, wie das Hofhalten am Ende des Mittelalters zum festlich geregelten Lebensvollzug und zum inszenierten Schauspiel für die Öffentlichkeit wurde. Renaissancefürsten inszenierten sich mit Mitteln der Kunst, vor allem der höfischen Musik. Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldung erbeten unter833 21 09 oder veranstaltungen@steglitz-museum.de