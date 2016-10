Frauen-Gräber mit Geschichte

Lichterfelde.

Claudia v. Gélieu veranstaltet am Sonnabend, 8. Oktober eine zweistündige Führung über den Parkfriedhof Lichterfelde. Unzählige weibliche Skulpturen auf den Gräbern bezeugen, dass Frauen für Leben und Tod zuständig waren. Sie zeigen aber auch, wie sich Frauenbilder und Geschlechterverhältnisse im Laufe der Jahrhunderte veränderten. Treffpunkt zur Führung mit der Expertin der Geschichte Steglitzer Frauen ist um 14 Uhr am Friedhofseingang, Thuner Platz 2-4. Die Kosten betragen zehn Euro. Anmeldungen per E-Mail an frauentouren@t-online.de oder unter626 16 51.