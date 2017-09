Hans Scheib zeigt seine Arbeiten

Berlin: Kunsthaus Achim Freyer Stiftung |

Lichterfelde.

Im Kunsthaus der Achim Freyer Stiftung, Kadettenweg 53, ist derzeit eine Ausstellung mit Arbeiten von Hans Scheib zu sehen. Der Bildhauer zeigt Holz- und Bronzeskulpturen. Am 22. Oktober endet die Schau. Hans Scheib, 1949 in Potsdam geboren, gilt als einer der bedeutendsten figürlich arbeitende Holz- und Bronzebildhauer der Gegenwart. Das Erfassen des Augenblicks und natürlicher Verhaltensweisen oder Gebärden steht für ihn im Mittelpunkt seines Schaffens. Während der Ausstellung findet ab 17. September jeweils sonntags um 12 Uhr in der Galerie des Kunsthauses eine Matinee mit sechs von Achim Freyer inszenierten Zauberflöten statt. Weitere Informationen unter www.achimfreyer.com