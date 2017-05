Hilfe, die Berliner kommen

Lichterfelde.

Schauspielerin und Sängerin Jeannette Urzendowsky alias Chanson-Nette tritt am Sonnabend, 27. Mai, 19.30 Uhr, im Steglitz Museum, Drakestraße 64, auf. Das Publikum darf sich auf einen musikalisch-kabarettistischen Städtetrip mit Charme und Schnauze zwischen Wien und Berlin freuen. Die Beziehung zwischen Wien und Berlin ist schon immer kompliziert. Der Wiener rennt nicht, er genießt seinen Kaffee. Die Berlinerin macht Tempo und schluckt fix einen Espresso runter. Chanson-Nette und der Wiener Pianist Andreas Brencic machen an diesem Abend den beiden Metropolen eine musikalische Liebeserklärung. Der Eintritt kostet zehn Euro. Anmeldungen erbeten per E-Mail: veranstaltungen@steglitz-museum.de oder unter833 21 09.