Instrumentales im Duett

Lichterfelde.

Am Sonnabend, 4. November, 20 Uhr, ist das Duo Farfarello in der Petruskirche am Oberhofer Platz zu Gast. Die beiden Musiker Mani Neumann und Ulli Brand bilden diese außergewöhnliche Instrumentalband. Mit Violine, Flöten und Gitarren zelebrieren sie in dieser kleinsten aller möglichen Besetzungen ihre Auffassung von selbstkomponierter Instrumentalmusik in absolut authentischer fast schon archaischer Form. Seit Jahren ist das Duo gern gesehener Gast in der Petruskirche. Der Eintritt kostet 18 Euro. Karten gibt es unter77 32 84 52 oder auch per E-Mail an info@petrus-kultur.de