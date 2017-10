Jiddische Liedern und Klezmer

Berlin: Petrus Kirche am Oberhofer Platz |

Lichterfelde. „In Essik un Honik“ heißt die die aktuelle CD der Klezmer-Band „Aufwind“. Am Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr, stellen die fünf Musiker ihr Programm mit jiddischen Liedern und Klezmermusik in der Petrus-Kirche am Oberhofer Platz unterhaltsam und mit einen Augenzwinkern vor. Der spezielle Zauber ihrer Konzerte entsteht durch die abwechslungsreiche Mischung poetischer Balladen, mitreißender Instrumentalmusik in Kombination mit großer Spielfreude. Der Eintritt kostet zwölf Euro, Karten gibt es unter 77 32 84 52 oder per E-Mail an info@petrus-kultur.de. KaR