Lichterfelde.

Balladen von Trollen und anderen Geistern hat das Duo Kelpie Ian Melrose und Kerstin Bloding im Programm. Am Sonnabend, 14. Januar, 20 Uhr, singen die Musiker in der Petruskirche am Oberhofer Platz keltische und skandinavische Lieder. Eintrittskarten zu 14 Euro gibt es unter77 32 84 52 oder info@petrus-kultur.de