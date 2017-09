Kunst hinter Knastmauern

Lichterfelde.

Am Sonnabend, 9., und Sonntag, 10. September, stellen die Künstler des Vereins Kunst.Raum.Steglitz im ehemaligen Frauengefängnis Söht 7, in der Söhtstraße 7 aus. Die Vernissage ist am Freitag, 8. September, 19 Uhr. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr finden stündlich Führungen statt. Geöffnet ist die Ausstellung an beiden Tagen von 11 bis 20 Uhr. Infos zum Programm auf www.kunstraumsteglitz.de