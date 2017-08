Kunstspaziergang durch das Treppenhaus: Fotos und Bilder in einer Ausstellung

Lichterfelde. Bettina Griepentrog-Wiesner, Ursula Heidi und Sigrid Braun-Umbach präsentieren sich am 26. und 27. August in der Treppenhausgalerie von Sigrid Braun-Umbach in der Ringstraße 80. Sie geben einen Einblick in ihre Arbeit.

Die Malerin Bettina Griepentrog-Wiesner zeigt ihre farbenfrohen Gemälde unter dem Titel „Zeit verrinnt unaufhaltsam“. Darüber hinaus gibt es einen kleinen Fotospaziergang durch den Skulpturengarten der Schweizer Bildhauerin und Malerin Ursula Heidi in Luz de Tavira an der Algarve. Fotografiert hat Sigrid Braun-Umbach, die in ihrem Atelier auch die Originalbilder ihres Aquarellkalenders „Lanzarote 2018“ zeigt. Der Kalender kann während der Ausstellungstage auch erworben werden.Die Veranstaltung wird vom Kunstverein Kunst.Raum.Steglitz organisiert. Geöffnet ist am Sonnabend und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter833 81 99.