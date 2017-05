Lesung von Texten zur Kunst

Lichterfelde.

Im Rahmen der Kunstausstellung „Kult im Wandel“, die derzeit in der Villa Kult im Hindenburgdamm 12 gezeigt wird, findet am Sonnabend, 13. Mai, eine Lesung statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Maler Wolfgang Wende, der selbst in der Villa ausstellt, liest aus seiner Textsammlung „Wörtersee, Texte zu Kunst“. Die Texte sind zum Teil zu seinen Bildern entstanden. Weitere Informationen zur Ausstellung auf http://kunstraumsteglitz.de/kult-im-wandel-rahmenprogramm/ . Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.