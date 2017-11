Lieder voller Seele und Poesie

Lichterfelde.

Am Montag, 27. November, 20 Uhr, ist der kanadische Singer und Songwriter Matt Epp in der Petrus-Kirche am Oberhofer Platz zu Gast. Epp ist ein Poet und Songwriter alter Schule, der nicht ohne Grund Bob Dylan und Jonathan Richman als Vorbilder nennt. Mit seiner Gitarre setzt er den „soulful folk“ ins recht Licht. Begleitet wird Epp an diesem Abend von Joel Couture am Bass. Der Eintritt kostet zwölf Euro, Karten können unter77 32 84 52 oder E-Mail: info@petrus-kultur.de reserviert werden. Weitere Informationen gibt es auf www.petrus-kultur.de