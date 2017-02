Märchen aus Orient und Okzident

Lankwitz.

Auf den verschlungenen Pfaden jüdischer Überlieferungen aus Orient und Okzident kennen sich die Märchenerzähler Silvia Ladewig und Oliver Kube aus. Ihre Entdeckungen teilen sie mit ihrem Publikum am Donnerstag, 2. März, 19 Uhr, im Kulturcafé Moosgarten, Lorenzstraße 62. Denn so vielseitig wie das jüdische Leben, so bunt und reich sind die Märchen für Erwachsene, die an diesem Abend erzählt werden. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es unter77 32 98 92 oder per E-Mail an kultur@moosgarten.berlin