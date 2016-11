Berlin: Villa Folke Bernadotte |

Lichterfelde. Anlässlich der diesjährigen Berliner Märchentage wird in der Villa Folke Bernadotte, Jungfernstieg 19, ein großes Märchenfest gefeiert. Dabei dreht sich alles um „Mädchen und Frauen in Märchen und Geschichten“. Die Villa verwandelt sich in ein buntes Haus mit Spielen, Lesungen und Theater. Das Märchenfest wird am Sonnabend, 19. November, von 14 bis 19 Uhr, gefeiert. Der Eintritt ist frei. KaR