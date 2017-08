Lankwitz.

Im MoosGarten KulturCafé, Lorenzstraße 63, geht es am Dienstag, 29. August, 19 Uhr, auf eine musikalische Weltreise. Pilot und Musiker Peter Robin bereist mit seinem Publikum vier Kontinente, 22 Länder und unzählige Städte. Die Crew des Moosgarten sorgt für internationale kulinarische Erlebnisse. Der Eintritt kostet acht Euro. Reservierungen unter77 32 98 92 oder per E-Mail an kultur@moosgarten.berlin sind notwendig.