Petrus-Kirche zeigt den Stummfilm "Luther"

Lichterfelde.

Zum Luther-Jubiläum zeigt die Petrus-Kirche am Oberhofer Platz am Sonnabend, 14. Oktober, 19 Uhr, den Stummfilm „Luther“. Der Film aus dem Jahr 1927 von Hans Kyser wurde aufwendig restauriert und wird von dem Organisten Stephan Graf von Bothmer an der Orgel begleitet. Mit improvisierter Musik zeichnet der Organist die Dramatik und die Stimmungen des Films nach. Zuvor wird zum Luther-Imbiss bei Kürbissuppe und Schmalzbrot eingeladen. Im Anschluss an die Filmvorführung kann die aktuelle Ausstellung von Harald Birck angeschaut werden. Er widmet sich in seinen Arbeiten dem Reformator. Der Eintritt kostet 14 Euro. Karten gibt es unter77 32 84 52, E-Mail: info@petrus-kultur.de und auf www.petrus-kultur.de