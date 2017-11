Rockpoet mit Leidenschaft

Lichterfelde.

Kieran Halpin live auf der Bühne zu erleben, ist etwas Besonderes. Mit seiner rauchigen Stimme zieht er auch am Sonnabend, 11. November, 20 Uhr, das Publikum in der Petrus-Kirche am Oberhofer Platz in den Bann. Zu seinen lyrischen Liedern begleitet er sich selbst mit der akustischen Gitarre: mal rockig und schnell, dann wieder getragen und fast melancholisch. Zwischen den Liedern erzählt er Anekdoten aus seinem Leben, die er mit staubtrockenem Humor würzt. Begleitet wird er von den Musikern Manfred Leuchter und Yogi Jockusch. Karten zu 14 Euro gibt es unter77 32 84 52, E-Mail: info@petrus-kultur.de . Weitere Infos auf www.petrus-kultur.de